Storico ristorante milanese sbarca a Porto Rotondo e lancia il gelato alla Seadas

De Santis apre a Porto Rotondo, ma venderà gelati.

La storica insegna milanese De Santis, celebre per i suoi panini gourmet, amplia i propri orizzonti lanciando un nuovo progetto dedicato al gelato d’alta cucina, che apre a Porto Rotondo. L’iniziativa nasce sotto la guida dell’imprenditore Angelo Moratti e porta la preziosa firma di Massimiliano Scotti, premiato come miglior chef gelatiere d’Europa.

Questa novità segna l’inizio di un più ampio piano di espansione a livello nazionale, che prende il via in Sardegna con la doppia apertura di “De Santis Il Gelato” e di un nuovo ristorante del brand, entrambi situati nella suggestiva cornice di piazza Casbah nel celebre borgo di Olbia.

Nuova strategia del brand.

Si tratta di una mossa strategica mirata a consolidare la posizione del marchio nel panorama della ristorazione informale di altissima qualità e, da oggi, anche nel mondo del gelato d’autore. L’offerta si distingue per una proposta ricca e ricercata, capace di creare un linguaggio gastronomico inedito in forte dialogo con i sapori del territorio sardo.

Trenta gusti gourmet ispirati alla Sardegna.

Al banco sarà infatti possibile scegliere tra oltre trenta varianti, che includono omaggi all’isola come il gelato al Mirto Rosso, la Pesca Bianca al Vermentino, l’Arancia rossa con zafferano locale e le originali declinazioni ai gusti Seadas e Ricotta, arricchite con miele di corbezzolo e limone. A queste proposte si affiancano ricette particolarmente fresche e sorprendenti, tra cui Fragole, Basilico e Champagne oppure Lamponi e Rosmarino sardo. Non mancherà, infine, una solida selezione dedicata ai grandi classici d’autore, pensata per i puristi del gelato: tra le eccellenze spiccano il Pistacchio salato, la Nocciola Piemonte Igp, la Crema antica, il Caffè Espresso e il Cioccolato fondente al 70%.

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