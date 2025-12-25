Li Niuleddi, il dolce profumo del Natale in Gallura: come si preparano

Come preparare li niuleddi galluresi.

Li niuleddi sono uno dei dolci tipici del periodo di Natale in Gallura, ma qual è la ricetta?. Nelle tavole del territorio non mancano mai questi dolci tipici fatti di pasta, frutta secca, miele e scorze di arancia. Anche se sono prodotti in tutta la Sardegna, in Gallura sono preparati nella loro variante. Il loro sapore evoca la magia delle Feste e non possono mancare nelle nostre tavole.

Gli ingredienti.

Se vuoi preparare li niuleddi ma non sai da dove cominciare, in questo articolo vi mostriamo una ricetta facile e veloce per realizzarli. Prima di tutto procurati: miele, un kg di mandorle (ad ogni kg di miele), scorze di arancia secche.

La pasta.

Per realizzare la pasta procurati 550 gr di acqua tiepida, 500 di farina, sale e 100 grammi di strutto. Per cominciare, bisogna impastare la farina con lo strutto, pizzico di sale e acqua quanto basta finché non si ottiene un impasto. Questo va steso in sfoglie sottili, lunghe 15-20 centimetri. Le sfoglie vanno infornate e cotte a bassa temperatura, facendo attenzione che non si brucino.

La cottura degli ingredienti.

Le sfoglie devono diventare croccanti e cotte e vanno rotte in piccoli pezzi. Le mandorle vanno tostate e pelate al forno per farle diventare croccanti. Le bucce d’arancia a bagno nell’acqua tiepida, fino a rimuovere la parte bianca e tagliarla sottile.

Il miele va versato in un tegame e cotto a fuoco lento. Dopo 10 minuti di cottura aggiungi le bucce e le mandorle tostate intere con la pasta sminuzzata. Mescola il tutto con un cucchiaio in legno. Quando diventa un composto va steso in una sfoglia di un centimetro per farlo raffreddare. Quando è pronto taglialo in piccoli rombi e stesi su foglie di limone. Ecco la ricetta per preparare li niuleddi come la tradizione antica gallurese.

