A Natale restano senza una casa, tre cuccioli abbandonati a Olbia

I tre cuccioli sono stati salvati a Olbia e affidati alla Lida.

Si dice che a Natale si diventa più buoni, ma non è così per tutti. A Olbia qualcuno ha abbandonato tre cuccioli dentro a un sacco. È accaduto il 23 dicembre scorso come denuncia l’associazione Lida di Olbia, che ha accolto i cagnolini di soli 15 giorni salvandogli la vita. I volontari del rifugio hanno condannato il gesto dichiarando che è “frutto di mancanza di responsabilità, di una scelta che avrebbe potuto essere evitata semplicemente con la sterilizzazione”.

L’associazione ha fatto appello a sterilizzare gli animali domestici come prevenzione degli abbandoni: “La sterilizzazione è uno dei passi più efficaci per prevenire il dolore e la sofferenza di tanti animali abbandonati. Ogni volta che un gatto o un cane viene sterilizzato, non solo si evita una nuova vita di abbandono e miseria, ma si risparmia anche un’infinità di dolori e sofferenze. È un gesto di responsabilità che ciascuno di noi può e deve compiere“, si legge nel post pubblicato sulla loro pagina social.

La Lida ha condannato il fatto che la società ignori questa realtà, sopratutto durante le festività quando si dovrebbe essere più buoni, invece si continua ad abbandonare. I volontari hanno rinnovato l’appello sulla donazione e la sensibilizzazione. “Vogliamo credere in un futuro migliore, dove atti di amore e compassione superino la crudeltà. Lavoriamo insieme, non solo per alleviare la sofferenza di queste anime abbandonate, ma per costruire un mondo in cui ogni vita venga rispettata e onorata. Grazie a tutti coloro che già ci sostengono, e a chi vorrà unirsi a noi in questa importante battaglia per la vita e l’amore”, sono le parole conclusive dell’appello.

