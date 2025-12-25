Gli alberi di Natale più belli in Gallura? ecco quali sono

Gli alberi di Natale più belli in Gallura.

Ogni paese della Gallura ha allestito il suo albero di Natale nella piazza più centrale dei loro comuni. C’è chi ha optato per alberi veri e c’è, invece, chi ha puntato su un albero sintetico fatto di luci colorate, che dà il meglio di sé durante le ore di buio.

Quasi tutte le cittadine galluresi hanno seguito la tradizionale accensione nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, e c’è chi lo ha acceso qualche giorno prima senza grandi spot, assieme alle luminarie. Qui una classifica su quali alberi sono riusciti di più a imprimere la magia del Natale.

I tre più belli.

Prima in classifica Tempio Pausania, che, come ogni anno, si dà da fare con allestimenti da fiaba natalizia e il suo albero dai colori non convenzionali. Quest’anno è infatti viola e lungo le vie del centro storico ci sono le installazioni realizzate da ColorArt.

La città di Olbia ha puntato su ben tre alberi di Natale, con i suoi due “coni” luminosi, uno posizionato in piazza Crispi e l’altro in piazza Elena di Gallura (davanti al Municipio). Accanto alla “casa” del sindaco c’è un altro albero di Natale, un abete vero grande e illuminato da una cascata di luci dorate. Olbia merita un secondo posto in classifica per la presenza di luminarie spettacolari in tantissimi quartieri della città, anche non centrali.

Terzo posto ad Arzachena per aver portato la magia del Natale in piazza, sopratutto per i più piccoli. L’albero di Natale è un cono di luci ma molto personalizzato che riporta la scritta “2025 Arzachena”. Uno spettacolo di luci.

