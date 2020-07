Dal mare alla tavola: tre ricette fresche e veloci per l’estate

Le ricette per l’estate.

Con l’arrivo del caldo e della bella stagione, in tavola arrivano piatti freschi, leggeri e veloci da preparare, ideali per chi è a dieta, per chi ha poco tempo a disposizione o semplicemente per chi desidera variare l’alimentazione e gustare gli ottimi prodotti che il mare ci offre.

Nieddittas, il brand che gestisce l’intera filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano, suggerisce tre ricette semplici e veloci per l’estate (tradizionale, light e ideale per il pranzo in spiaggia), abbinando in modo versatile alcune delle specialità che produce: cozze, arselle, ostriche e bottarga. Quattro ingredienti molto apprezzati da chi ama la cucina di mare e che si prestano a realizzare sia ricette molto semplici sia ricette più complesse.

La prima ricetta fa parte della tradizione sarda: fregola con cozze e arselle. Il profumo e il gusto intenso dei frutti di mare si abbinano molto bene alla fregola sarda, una pasta di semola di grano duro e acqua a forma di piccole palline. Lavorata a mano, la fregola sarda ricorda il cous cous, la sua consistenza è infatti grossolana e il suo sapore unico, dovuto alla tostatura ed essiccazione.

La ricetta light “Ostrica e limone, bottarga e sedano” è proposta dallo chef Roberto Serra. Le ostriche sono certamente uno dei frutti di mare più conosciuti e apprezzati. Sinonimo da sempre di raffinatezza, le ostriche sono considerate imperdibili da chi ama i sapori del mare e, in particolare, da chi ama il gusto dei frutti di mare crudi. Per apprezzarne appieno il gusto delicato, gradevole e salmastro, è infatti uso comune consumarle crude, eventualmente con un goccio di limone e accompagnate dai migliori vini bianchi. La bottarga è uno dei cibi più tipici della tradizione sarda,accostata al caviale da molti gourmet.

Per un pranzo leggero e sfizioso in spiaggia, Nieddittas suggerisce i “Barattolini di cous cous con cozze e pomodorini”, un piatto gustoso con un pizzico di mare, semplice da preparare per un pranzo d’estate o per un aperitivo in compagnia.

Fregola con cozze e arselle

Ingredienti per 4 persone:

240 g di fregola artigianale

300 g di cozze Nieddittas

300 g di arselle miste (veraci e cuore)

100 g di pomodori maturi tagliati a cubetti

mezzo spicchio d’aglio

qualche foglia di prezzemolo

basilico

mezzo peperoncino fresco

3 cucchiai di olio extra vergine

Preparazione

Cuocere la fregola in abbondante acqua salata per quattro minuti, scolarla e tenerla da parte.

In una casseruola far aprire le cozze Nieddittas e le arselle con due cucchiai di olio extra vergine, un rametto di prezzemolo e poco aglio.

Una volta aperte scolarle, recuperare l’acqua di cottura, filtrarla e rimetterci dentro le Nieddittas e le vongole che avremo sgusciato.

In una casseruola fare un soffritto con prezzemolo tritato, poco aglio e un pezzetto di peperoncino, aggiungere i pomodori, qualche foglia di basilico e far cuocere per qualche minuto.

A questo punto aggiungere alla salsa un bicchiere d’acqua e due mestolini di acqua di cottura delle cozze e arselle, far prendere bollore e aggiungere la fregola, continuare la cottura per due minuti, togliere dal fuoco e aggiungere cozze e arselle Nieddittas, due cucchiai di olio extra vergine e qualche foglia di basilico, aggiustare di gusto e servire.

Dovrà risultare bella brodosa come da tradizione.

Ostrica e limone, bottarga e sedano, granita alla melissa (chef Roberto Serra)

Ingredienti per 4 persone:

4 ostriche Nieddittas

1/2 baffa di bottarga Nieddittas

1 mazzo di sedano

500 g di acqua

200 g di zucchero

40 g di melissa in foglie fresche

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Aprire le ostriche con il coltello apposito, condire con un’emulsione di olio e limone e tenere da parte.

Tagliare a fette sottili il cuore del sedano, la parte più tenera, e condire con olio extra vergine di oliva e qualche goccia di limone, tagliare la bottarga a lamelle.

Creare uno sciroppo con l’acqua e lo zucchero e mettere in infuso la melissa, abbattere a -18°C e grattare con una forchetta.

Adagiare l’ostrica nel piatto di portata, il sedano con sopra la bottarga a lamelle e servire la granita in un bicchierino di vetro decorando con la foglia di melissa.

Barattolini di cous cous con cozze e pomodorini

Ingredienti per 4 persone:

300 g di cous cous

1 confezione di cozze Nieddittas

300 g di pomodorini

2 spicchi di aglio

prezzemolo

olio extravergine di oliva

500 ml di acqua per il brodo

sale

pepe

Preparazione

Lavare le cozze Nieddittas, rimuovere il bisso o filamento che fuoriesce dalle valve e sciacquarle. Rosolare in una padella l’aglio con l’olio extravergine di oliva. Aggiungere le cozze e coprire, facendole cuocere per qualche minuto, fino a che non saranno aperte. Intanto preparare un brodo leggero: tagliare lo scalogno. Fare soffriggere lo scalogno con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, aggiungere mezzo litro di acqua e portare a bollore. Tostare il cous cous in una padella, salarlo leggermente, aggiungere il brodo e lasciarlo riposare un po’ perché si gonfi assorbendo il liquido. Rosolare intanto i pomodorini con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e dopo qualche minuto aggiungere le cozze per farle insaporire. Tritare il prezzemolo fresco. Condire infine il cous cous con pomodorini e cozze, distribuirlo nei barattolini e servire con una spolverata di pepe e il prezzemolo tritato.

