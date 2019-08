Le migliori gelaterie in Gallura secondo i clienti (2019). LA CLASSIFICA

Le migliori cinque gelaterie in Gallura.

In base ad una classifica stilata dal sito sui viaggi, Tripadvisor, vi segnaliamo cinque tra le migliori gelaterie in Gallura. La classifica è aggiornata con le ultime recensioni del 2019. La classifica è consultabile da tutti, basta andare sul sito viaggia TripAdvisor, cercare “migliori gelaterie Gallura” e cliccare su “classifica” in alto. Salgono ai primi posti le gelaterie che hanno avuto recensioni recenti.

Al 1°posto troviamo La Finestrella di La Maddalena con 534 recensioni, 338 sono eccellenti.

Al 2° posto abbiamo BM&V Gelateria Artigianale di San Teodoro con 152 recensioni, 83 di queste sono eccellenti.

Al 3° posto si classifica Gelateria Paradice Cream di Golfo Aranci con 356 recensioni, 211 sono eccellenti.

Al 4° posto si trova Gelateria dolci distrazioni di La Maddalena con 729 recensioni, 395 recensioni sono eccellenti.

Al 5°posto si classifica Gelateria Dolci Gelati dell’Isola Rossa con 131 recensioni, 77 sono eccellenti.

(Visited 32 times, 52 visits today)