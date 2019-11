I migliori ristoranti di carne in Gallura.

Sono tantissimi i ristoranti e le trattorie di carne in tutta la Gallura. Un buon piatto di carne non è più una cosa difficile da trovare. In base ad una classifica stilata dal sito GastroRanking.com vi segnaliamo 5 tra i migliori ristoranti di carne “steackhouse” in Gallura.

GastroRanking.com è il più grande sito di confronto dove i ristoranti sono raccolti e visualizzati con le migliori offerte presenti nei vari siti web di prenotazione, unite alle recensioni e i voti degli utenti sulla rete. Ecco i migliori 5 ristoranti di carne in Gallura secondo questo sito.

Al 1°posto troviamo Aruana Churrascaria ad Arzachena con 1216 recensioni.

Al 2°posto abbiamo La Galatea a Palau con 519 recensioni.

Al 3°posto si classifica Gallura Grill a Santa Teresa di Gallura con 408 recensioni.

Al 4°posto troviamo il Peperosso di Tempio con 255 recensioni.

Al 5°posto abbiamo BBQ Ristorante Pizzeria a Loiri Porto San Paolo con 172 recensioni.





(Visited 70 times, 71 visits today)