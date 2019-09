I migliori ristoranti per vegani in Gallura secondo i clienti (2019)

I migliori ristoranti per vegani.

In base ad una classifica stilata dal sito sui viaggi, Tripadvisor, vi segnaliamo cinque tra i migliori ristoranti con opzioni per vegani in Gallura, esclusa Olbia. La classifica è aggiornata con le ultime recensioni del 2019. La classifica è consultabile da tutti, basta andare sul sito viaggi TripAdvisor, cercare “migliori ristoranti per vegani Gallura”.

Al 1°posto si classifica Ristorante Pizzeria La Rocca da Chiara con 1.344 recensioni. Il ristorante si trova a Baja Sardinia Località Pulicinu.

Al 2°posto abbiamo La Terrazza con 567 recensioni. Il ristorante si trova ad Arzachena.

Al 3°posto si trova Foodie Eccellenze Italiane con 528 recensioni. Il ristorante si trova a Baia Sardinia.

Al 4°posto troviamo La Rosa dei Venti con 474 recensioni. Il locale si trova a Porto Rotondo.

Al 5°posto si classifica Il Mosto di Aggius con 402 recensioni. Il ristorante si trova ad Aggius.

(Visited 131 times, 131 visits today)