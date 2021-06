Minestrone estivo, un piatto ottimo da mangiare anche tiepido

Preparato con tutte le verdure appena raccolte nell’orto, fresche e profumate.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

1,5 kg di verdure fresche (zucchine, carote, cavolo cappuccio o cavolo verza, patate, fagiolini, fagioli da sgranare)

(zucchine, carote, cavolo cappuccio o cavolo verza, patate, fagiolini, fagioli da sgranare) 150 grammi di pasta secca , corta

, corta 300 grammi di pomodori (privati della pelle, dei semi e dell’acqua di vegetazione)

(privati della pelle, dei semi e dell’acqua di vegetazione) 1 cipolla tritata

tritata 1/2 costa di sedano tritata

tritata 1 mazzetto di prezzemolo tritato

tritato 1 spicchio di aglio tritato

tritato 4 foglie di basilico tritate

tritate 1 dl di olio di oliva

di oliva pecorino , per spolvero finale

, per spolvero finale sale

La ricetta.

Pulite bene le verdure, lavatele in acqua corrente e tagliatele a fettine o a cubetti. In una pentola di terracotta, mettete le verdure, le ricoprite di acqua e le fate cuocere, a fuoco leggero, per mezz’ora.

A parte, in una casseruola, soffriggete nell’olio il trito di cipolla; appena risulta dorata, aggiungete la polpa dei pomodori tagliata a cubetti, mescolate e lasciate cuocere per circa 10 minuti.

Poi, questo sugo profumato lo versate nella pentola, seguito dalla pasta. Mentre questa finisce di cuocersi, tritate finemente lo spicchio di aglio, insieme al prezzemolo e al basilico; da unite alle verdure e alla pasta pochi minuti prima di togliere dal fuoco il minestrone.

Lasciatelo riposare fino a intiepidirlo, quindi servitelo: accompagnandolo, a piacere, con pecorino da grattugiare.

