Perché nel lungo periodo una cantina per vini è un buon investimento?

Gli appassionati di enologia (e più in generale chi beve vini per una vera passione) faranno bene a mettersi in testa un fatto ben preciso: avere una buona cantina frigo vini è un ottimo investimento sul lungo termine. La questione è molto semplice: senza uno strumento apposito un vino, se mal tenuto, in un paio di mesi perde le sue proprietà organolettiche e si modifica spontaneamente.

Se per i vini poco costosi questo è, senza dubbio, un problema di relativa pesantezza, quando parliamo di vini pregiati o di vini acquistati la situazione si fa ben diversa. Un vino acquistato per il suo valore economico, in caso di alterazioni organolettiche, perde molto del suo valore portando a degli investimenti a dir poco disastrosi. Ecco a cosa serve un armadio cantina.

Prima di capire come conservare al meglio un vino è bene anche sapere chi è il nemico da affrontare.

Quali sono gli elementi da tenere in considerazione quando si parla di cantine?

Quando si vogliono conservare dei vini all’interno di delle cantine appositamente realizzate bisogna tenere in considerazione determinati fattori.

Il calore, ad esempio, è molto importante da affrontare. Il calore, infatti, è in grado di modificare le molecole all’interno della bottiglia, andando quindi a creare reazioni chimiche che portano a odori sgradevoli; questo, chiaramente, rovina il vino.

Anche la luce del sole e i raggi ultravioletti (raggi UV) hanno un simile livello di pericolosità. Questi raggi interagendo con le molecole presenti all’interno della bottiglia hanno la possibilità di andare ad alterare quello che dona al vino gli aromi della frutta, modificandone quindi il naso e peggiorandone ampiamente la resa anche al palato.

Un ambiente con uno scarso livello di umidità può danneggiare non tanto il vino quanto il tappo, andandolo a seccare.

Un tappo secco non riesce a chiudere ermeticamente il collo della bottiglia, permettendo all’aria di entrare. Quello che succede, quindi, è che il vino si ossida: un fenomeno che porta matematicamente alla nascita di cattivi odori, oltre che ad un cambio di colore.

Un altro elemento che può peggiorare la qualità di un vino è rappresentato dalle vibrazioni, anche quelle poco percettibili dai sensi umani.

Un vino, se tenuto in una posizione instabile o alterato dal passaggio di persone, può muoversi. Pur senza farlo cadere, le vibrazioni derivanti dal passaggio di altre persone, vanno a muovere le molecole all’interno della bottiglia accelerando il processo di invecchiamento. Purtroppo, in questo caso, tutte le proprietà organolettiche del vino finiscono per peggiorare, portando ad aprire bottiglie di prodotto lontani dalla qualità con cui sono state vendute.

Come correre ai ripari.

Chiunque sia interessato nel bere vini di qualità, vini con un certo grado di invecchiamento o sia semplicemente interessato a bottiglie di lusso deve tenere in considerazione l’acquisto di una cantina frigo di alta qualità.

Uno strumento di questo genere ha infatti, al suo interno, tutti i meccanismi che permettono la risoluzione dei problemi che abbiamo descritto sopra: controllo di temperatura, riparo dai raggi UV, protezione dalle vibrazioni, assenza di aria all’interno della cantina, gestione costante del livello di umidità.

In questo modo si vanno a prevenire tutti quanti gli elementi che possono rappresentare un serio pericolo per il vino, mitigando i rischi che possono portare a danni di grande entità. Il resto del lavoro, all’atto pratico, lo fa semplicemente l’appassionato che deve evitare per quanto possibile gli sbalzi di temperatura. Uno sbalzo di temperatura, se repentino nel tempo, ha infatti il potere di peggiorare la qualità del vino, con risultati che vi lasciamo tristemente immaginare.



Che si tratti di un vino molto costoso o semplicemente dii un vino di grande qualità c’è bisogno di conservare il tutto al meglio, così da evitare di sprecare soldi.

La cantina per i vini, quindi, è un buon modo per trasformare ogni acquisto in campo enologico in un investimento: a volte per il portafogli, a volte per il palato.