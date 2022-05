Il nuovo ristorante brasiliano a Olbia.

Apre nel centro di Olbia il ristorante Rio. È stato inaugurato nel locale dell’ex bar “Blu Square” in Corso Umberto. Si tratta del primo ristorante totalmente brasiliano in città. Brasiliano è il menù e anche il personale della cucina, come lo è anche la titolare del locale.

“Vivo da 7 anni a Olbia e ho deciso di aprire questo ristorante perché mancava uno che facesse soltanto cucina brasiliana – dichiara Gediana (Gidi) Rodrigues, 36 anni, proprietaria del nuovo locale – Infatti, anche i cuochi sono tutti miei connazionali e la nostra cucina è autentica. Anche l’arredamento ricorda il Brasile, ma anche la città di Olbia che è molto verde”.

Si tratta, infatti, di un’assoluta novità a Olbia. All’inaugurazione un buffet, composto da 15 specialità locali, ballerine e musica locale e persino come ospite il calciatore della Juventus, Kaio Jorge. L’apertura del ristorante Rio, conferma Olbia come una realtà sempre più multietnica, capace, soprattutto negli ultimi anni, di accogliere cucine dal sapore internazionale.

La proprietaria del ristorante, Gidi Rodrigues