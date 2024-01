Tre barman omonimi si sfidano a colpi di cocktail: a Olbia la “Marco Pistone Night”

A Olbia i cocktail di tre Marco Pistone

Serata particolare al Mint Julep di Olbia: a preparare i cocktail ci saranno tre famosi barman che si chiamano tutti Marco Pistone. L’appuntamento è per lunedì 8 gennaio alle 18 in via Garibaldi, 2.

“3 barman che giocano sulla propria omonimia professionale – si legge in una nota -. Tutti e tre si chiamano Marco Pistone, unica omonimia di barman in Italia. Si esibiranno con 3 cocktail a testa, ognuno facente parte della loro oltre trentennale esperienza professionale”.

Un denominatore comune per nove diversi cocktail da provare in questa singolare sfida tra i barman con gusti diversi ma la stessa passione e lo stesso nome.

