Vini che passione: alla scoperta delle cantine italiane migliori del momento

Continua il momento d’oro dei vini italiani che, celebri in tutto il mondo e apprezzati da una larga fascia di pubblico, si sono aggiudicati una serie di prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Secondo i giudici dello Champagne & Sparkling Wine World Championships del 2021, le bollicine italiane hanno conquistato più medaglie d’oro rispetto ai cugini d’Oltralpe. Non è, però, solo il comparto dello spumante a trionfare: il mercato italiano e l’export, infatti, premiano le bottiglie di produzione nazionale anche per quanto riguarda il rosso e il bianco, con l’Italia è ai vertici delle classifiche mondiali per la qualità delle sue cantine.





Dove trovare i vini delle migliori cantine?

Al giorno d’oggi, trovare una bottiglia pregiata con cui accompagnare le portate di un pasto importante o fare un omaggio gradito è molto più semplice rispetto al passato.

Negli ultimi anni, infatti, grazie alle enoteche online si è largamente diffuso l’acquisto di vino sul web, una pratica apprezzata dagli utenti per la comodità, la rapidità del servizio e per l’opportunità di reperire etichette di pregio ad un prezzo conveniente.

A questo proposito, tra i punti di riferimento del settore è possibile annoverare Vino.com, che l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha indicato come miglior enoteca online per il secondo anno consecutivo.

Il merito del riconoscimento ottenuto va innanzitutto alla selezione di vini delle migliori cantine che Vino.com mette a disposizione sul proprio portale grazie all’attento lavoro di sommelier certificati, cui si unisce la grande cura per il trasporto delle bottiglie e la consegna rapida su tutto il territorio nazionale.





Le migliori cantine del Nord Italia

Tra le aziende spumantistiche più interessanti in Italia spicca la cantina Bortolomiol che, fondata nel 1949 da Giuliano Bortolomiol, viene oggi portata avanti con passione dalle sue quattro figlie.

Bortolomiol è una figura celebre nel panorama enologico italiano perché è in parte anche a lui che si deve il recupero dei vigneti, che al tempo versavano in stato di abbandono, nella zona di Valdobbiadene, vicino a Treviso.

Giuliano Bortolomiol ha contribuito a far crescere il mito del Prosecco nel mondo che, grazie al suo sapiente modo di operare, da spumante consumato solo a livello locale, è divenuto una delle eccellenze del Made in Italy. Oggi la cantina Bortolomiol prosegue nel segno del suo fondatore, riservando un’attenzione particolare al tema della sostenibilità ambientale, e continuando a produrre bottiglie amate in tutto il mondo.

Gli appassionati di vino Chianti, invece, non potranno perdere l’occasione di provare il Chianti prodotto dalla cantina Borgo Salcetino. Il vino viene prodotto nell’area simbolo del Chianti DOCG, ovvero a Radda in Chianti, da una famiglia di esperti viticoltori friulani.

Si tratta di Valneo e Tonino Livon che, originari del Friuli Venezia Giulia, decidono nel 1996 di allargare il proprio raggio d’azione al territorio toscano, consapevoli della grande esperienza maturata nel campo dell’enologia.





Le principali cantine del Sud Italia

Per quanto riguarda l’area siciliana, una fra le realtà che negli ultimi sta ricevendo più riconoscimenti è sicuramente la cantina Li Ciuri, famosa per le bottiglie che richiamano le ceramiche di Caltagirone.

Tra le proposte presentate da quest’azienda trapanese, spiccano il Nero d’Avola e lo Zibibbo, aromatici, profumati e di ottima qualità. In alternativa, un’altra cantina interessante, ubicata in Sicilia, è Inessa, che produce vini rossi e bianchi intensi e profumati.

Nata a San Marzano, in Puglia, un’azienda estremamente interessante è anche la cantina Notte Rossa, produttrice di due famosi vini tipici della zona, ovvero il Negroamaro e il Primitivo.

Si tratta di vini resi particolarmente profumati dalla peculiarità dell’ambiente naturale in cui si trovano i vigneti: il terreno argilloso e ricco di sabbia, insieme all’influsso del mare, rendono il territorio salentino sede di Notte Rossa l’artefice di una crescita vinicola eccezionale.