Festa a La Maddalena per Renzo de Martino, 100 anni di storia

Il sindaco di La Maddalena incontra Renzo de Martino per i suoi 100 anni

La Maddalena celebra i 100 anni del professor Renzo de Martino, pilastro della formazione culturale per generazioni di isolani. A lungo ha insegnato latino e greco e ha scritto diversi libri sull’arcipelago. Molto importanti “Il dialetto maddalenino. Storia, grammatica, genovesismi. Il dialetto corso” e “Il dizionario maddalenino. Glossario etimologico comparato”.

“Auguri Professor Renzo de Martino, 100 anni sono un traguardo straordinario e noi siamo orgogliosi di festeggiare questo momento così speciale insieme a te”. Così scrive il sindaco Fabio lai che ha incontrato l’illustre neo centenario maddalenino.

“Una straordinaria passione per la cultura e la scuola, che ha condiviso con generazioni di studenti e concittadini, ha caratterizzato la sua vita – continua il primo cittadino di La Maddalena -. Sono certo di interpretare il sentimento di tutta la Città quando auguro al Professore de Martino di trascorrere serenamente questo giorno speciale, circondato dall’affetto e dalla stima di chi lo conosce e lo ama”.

