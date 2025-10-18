L’olbiese Ivana Russu ai vertici del Pd in Sardegna

La capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Olbia, Ivana Russu, è diventata vicesegretaria regionale del partito guidato da Silvio Lai. Dopo il cambio della guardia, che ha visto il ritorno al timone del deputato sassarese, mancava un tassello. da subito l’orientamento era che l’incarico da vice potesse andare a una donna. In lizza c’erano la consigliera regionale Camilla Soru e chi per un pelo non è entrata in Aula ed è stata a un passo anche da un posto nella Giunta di Alessandra Todde. Ora per Ivana Russu è finalmente arrivato un riconoscimento, che porta Olbia – storico feudo azzurro- ai vertici dei Dem isolani. L’investitura ufficiale è arrivata oggi da Tramatza.

“Auguri e buon lavoro, Ivana Russu – scrive Matteo Lecis Cocco-Ortu, assessore all’Urbanistica di Cagliari, annunciando la scelta del partito -. La tua nomina a vicesegretaria regionale del Pd Sardegna è un segnale forte e necessario: di apertura, rinnovamento e fiducia nelle nuove generazioni. Il Partito democratico ha bisogno di energie come la tua: radicate, competenti e capaci di costruire ponti tra le persone e i territori.

Questa nuova fase si apre con entusiasmo e responsabilità. Avanti insieme, per un PD sempre più aperto, inclusivo e coraggioso”.

