Oncologia di Olbia e Tempio, il dono del Rotary Club Coast Porto Rotondo

Maxi assegno del Rotary Club Coast Porto Rotondo per l’Oncologia della Asl Gallura

Un maxi assegno per sostenere i reparti di Oncologia e della Asl Gallura, è l’omaggio del Rotary Club Coast Porto Rotondo. Grande soddisfazione da parte dell’Azienda sanitaria. “Una somma importante per sostenere un progetto importante: l’umanizzazione delle cure nell’Unità operativa di Oncologia medica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e nell’Hospice di Tempio Pausania. Il Rotary Club Coast di Porto Rotondo presieduto da Elias Mundula ha effettuato una donazione pari a 17mila euro, una somma raccolta grazie al prezioso contributo dei soci e di numerose aziende italiane che hanno scelto di sostenere concretamente l’iniziativa”.

Il direttore di Oncologia medica

“A nome di tutti gli operatori sanitari dell’unità di Oncologia Medica, cure palliative e Hospice ringrazio sentitamente il Rotary Club Coast di Porto Rotondo – sottolinea il direttore di Oncologia medica, Natale Tedde – perché con questa importante donazione ci dà la possibilità di proseguire nel percorso di umanizzazione con progetti dedicati ai pazienti e alle loro famiglie, incentrati sulla cultura, sulla condivisione e sulla creazione di spazi più accoglienti. La donazione verrà gestita tramite la nostra Associazione di Oncologia Paolo Secchi-Non mollare mai, che ci consentirà di dare continuità alle attività che mettono il paziente al centro del percorso assistenziale”.

“Il dono del Rotary Club Coast di Porto Rotondo – aggiunge la Direzione aziendale della Asl Gallura – è un atto di grande sensibilità e attenzione ai bisogni della popolazione di questo territorio ed è per questo che vogliamo esprimere ai soci del Club la profonda gratitudine da parte di tutta l’Azienda. Il personale dell’Oncologia da tempo focalizza la propria attività non solo sulla terapia farmacologica, ma anche sulla dimensione psicologica e sociale, seguendo un approccio di umanizzazione che è ormai parte integrante nella cura delle patologie. Questa donazione rappresenta un importante supporto”.

“Sono ventisei le aziende che hanno accolto nei mesi scorsi l’appello del Rotary Club Coast di Porto Rotondo, offrendo sostegno all’iniziativa. “Un grande gesto collettivo – come ha sottolineato il Rotary nel proprio sito web – che ha unito impresa, territorio e istituzioni nel segno della solidarietà e dell’impegno per la salute”.

