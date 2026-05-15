Nuove condotte, lavori di Abbanoa a La Maddalena

Operai di Abbanoa al lavoro a La Maddalena.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di La Maddalena, per la giornata di martedì 19 maggio i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta realizzata in via Amerigo Vespucci, all’altezza dell’incrocio con via Benvenuto Cellini.

Le vie interessate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle 8.15 fino alle 18, sarà necessario procedere alla temporanea sospensione del flusso idrico. Pertanto, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle seguenti vie e località: via Amerigo Vespucci, via Benvenuto Cellini, via Ornano, via Santa Teresa Di Gallura, via Palau, via Aggius, via Aldo Moro, via Indipendenza, via Pietro Nenni, via Turati, via De Rosa, via Usai, via Palmas, via Pietro Susini, via Tempio, via Giotto, via Cagliari, via Tommaseo, via Larco, via Solinas, via Gana, via Boccone, via Giuseppe Maria, Villaggio Piras e Regione Carone.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione degli interventi. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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