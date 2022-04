In vendita le uova di Pasqua Ail a La Maddalena.

Dal 2017 a La Maddalena Sportisola supporta Ail Sassari nella vendita e nella consegna delle uova di Pasqua Ail e delle stelle di Natale Ail.

Anche nei 2 anni di pandemia, la asd è riuscita ad essere presente per la vendita e la distribuzione delle uova di cioccolato con numeri record di centinaia e centinaia di uova di cioccolato consegnate o ritirate in Piazza, ma, come sempre, i volontari confideranno nel gran cuore dei maddalenini per aiutare l’associazione nazionale che aiuta i malati di leucemia, mielomi e linfomi.

Le leucemie, i linfomi e il mieloma non si sono fermate di fronte al Covid ed Ail ha lavorato sempre per far in modo che i pazienti e le loro famiglie non fossero soli nella loro battaglia, anche grazie alle migliaia di volontari presenti sul territorio non si è interrotto il grande lavoro dei ricercatori e dei medici Ail. Ma per continuare c’è bisogno dell’aiuto di tante, tantissime persone che, ogni anno, rispondono all’appello dell’ associazione per l’acquisto dei prodotti solidali.

Con il patrocinio del Comune di La Maddalena e, in collaborazione con Ail Sassari, Sportisola sarà presente in piazza Umberto I nei giorni 7, 8, 9 aprile con le uova solidali al latte o al cioccolato, come sempre si è scelta la collaborazione con aziende del territorio e con un’eccellenza non solo sarda ma nazionale: la ditta Peano di Ozieri. Per ogni uovo acquistato, l’intero ricavato verrà devoluto alla sezione sarda di Ail Sassari che, grazie all’aiuto dei donatori, potrà: sostenere la Casa alloggio Ail, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servizi socio-assistenziali per le famiglie in difficoltà; sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori supportare i centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale; potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari; portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.