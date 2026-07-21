“Ares è stato ritrovato”, lieto fine per il cane disperso a Caprera

“Ecco il coglione”, così l’attore Alberto Rossi annuncia il rtrovamento del suo cane a Caprera

Una notte di disperazione e ricerche ha portato il risultato più atteso, il padrone ha riabbracciato il cane scomparso a Caprera. Una lunga notte di video e appelli disperati quella che ha passato Davide Rossi, attore che viene sempre a La Maddalena, da quando ha perso Ares. Ieri sera si trovava vicino al ponte di Caprera quando il suo cagnolino è scappato e non si è più fatto vedere. Come raccontava Rossi nei video probabilmente ha avuto paura al passaggio di due ciclisti e si è nascosto tra la vegetazione. Da quel momento è cominciato un incubo per l’attore, ex Ragazzo del muretto da anni nella squadra di Un Posto al sole.

Rossi ha cominciato a pubblicare video per chiedere aiuto, ricevendo tantissimo sostegno anche a distanza. Dopo ore vane di ricerche e il buio calato sull’isola di Garibaldi chiedeva l’intervento di qualcuno coi droni molecolari. La lunga notte insonne, tra ricerche e video dentro l’auto, è passata col sostegno dei messaggi di solidarietà ma nessuna notizia di Ares. Stamattina il lieto fine. “Ecco il coglione” è il testo che accompagna la foto di Ares dove sembra sorridere tranquillo, finalmente al sicuro tra le sue braccia.

Le prime immagini di Ares

Con un nuovo video racconta il lieto fine, arrivato mentre l’amico maddalenino Mauro Coppadoro stava facendo decollare il suo drone. Una coppia di volontari è riuscita a trovare il cagnolino, stanco ma in buone condizioni. Rossi è impazzito di gioia e ha voluto ringraziare tutti per la grande mobilitazione, tanto nell’arcipelago quanto sul web. “È una delle notti più terrificanti, ma anche più belle della mia vita. Perché sono stato sostenuto, sono stato chiuso in questa macchina, al buio, in un’isola che adoro, e alla fine il cooooglione è stato ritrovato”. Nel video mostra il cagnolino stanco che riposa sul sedile posteriore dopo la brutta avventura e, soprattutto, il lieto fine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui