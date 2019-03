L’associazione costituita dall’assessore Tollis.

Nei giorni scorsi l’assessore al Bilancio di La Maddalena Claudio Tollis, in seguito ad un’attenta analisi dei risultati alle ultime elezioni regionali, ha costituito una nuova associazione culturale chiamata “Oltre”. Si tratta di un luogo di riflessione tra i concittadini di La Maddalena nata non da un politico, ma da un cittadino.

Lo scopo è quello di creare uno spazio di incontro e confronto per la crescita tra e con i cittadini. Uno spazio di comunicazione che spesso è mancato nella realtà isolana. L’associazione viene definita apartitica, in quanto quello che si vuole smontare è proprio il concetto di politica da salotto, di una politica che si riunisce solo nei momenti cruciali, tralasciando quelle che sono le quotidiane esigenze della comunità, come spiega lo stesso Tollis.

“Il modello con la quale viene concepita questa associazione – afferma l’assessore Tollis – è quello del brainstorming, modello per la quale si vuole far confrontare tutti i cittadini per trovare una soluzione alle varie problematiche della comunità isolana”.

Quindi, questo strumento vuole rappresentare un luogo aperto a tutti, a prescindere dall’appartenenza politica, che permetta di mettere in relazione idee e pensieri. Lo stesso nome “Oltre” è stato scelto con il significato di andare oltre l’immobilismo per poter “costruire insieme un progetto di sviluppo per la nostra comunità”.

(Visited 114 times, 129 visits today)