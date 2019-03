Una delle strade più trafficate in città.

Via Nanni a Olbia è considerata una delle strade più pericolose della città, soprattutto nell’orario di entrata e uscita delle scuole. La Giunta Nizzi, valutando tutti gli aspetti negativi di questa via così trafficata, ha deciso di chiudere la strada in alcuni orari della giornata.

E‘ emersa un’evidente necessità di apportare degli interventi urgenti per innalzare il livello di sicurezza per gli studenti che attraversano la strada per raggiungere la scuola o la macchina dell’accompagnatore.

L’ordinanza prevede la chiusura della strada per tutte le auto dalle 8 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 13.45. Sono gli orari di punta in cui gli studenti che entrano ed escono da scuola si trovano in enorme difficoltà nell’attraversamento da un marciapiede all’altro.

La strada verrà chiusa alle auto dal lunedì al venerdì, dal 15 aprile sino all’8 giugno. E’ una decisione presa dall’amministrazione comunale in via sperimentale.

