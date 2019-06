Caduto un pezzo della bandiera in metallo.

Nella mattinata di sabato 22 giugno i vigili del fuoco del distaccamento di La Maddalena, allertati dal parroco, sono intervenuti per la messa in sicurezza di una chiesa. Dal tetto, infatti, si era distaccata una bandiera in metallo che è caduta a terra, fortunatamente, senza causare feriti.

Con il supporto dell’autoscala proveniente dal distaccamento di Olbia, i vigili del fuoco hanno verificato la parte restante della bandiera ed eliminato tutti i possibili pericoli che ne potevano derivare. Sul luogo anche al polizia locale di La Madalena.

(Visited 170 times, 170 visits today)