La Maddalena, in cammino tra mare e natura: l’escursione con Sportisola

L’escursione a La Maddalena.

A La Maddalena si svolgerà il penultimo trekking invernale promosso dall’ASD Sportisola. Questa escursione, il quinto degli eventi gratuiti organizzati in collaborazione con l’EPS Asi Sardegna e patrocinati dal Comune di La Maddalena, sarà aperta a tutti gli appassionati di trekking.

Il percorso, lungo circa 7 chilometri, condurrà i partecipanti attraverso sentieri panoramici, immersi nei profumi dell’elicriso e del ginepro marittimo. L’appuntamento è fissato per le 9:30 presso il parcheggio Nido D’Aquila, con il punto di incontro indicato sul sito web www.sportisola.it.

L’escursione culminerà con una visita alla Cava Francese, in collaborazione con l’associazione Mineralogica Giovanni Cesaraccio, guidata da Tommaso Gamboni. Durante il viaggio, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere gli antichi abitanti della cava: gli scalpellini.

La partecipazione è gratuita, e per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Marta al numero 347/7284654 o via email all’indirizzo sportisolamaddalena@gmail.com. Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da trekking o da ginnastica, e di portare con sé almeno un litro di acqua per la riserva idrica durante l’escursione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui