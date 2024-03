Il consigliere regionale Li Gioi preoccupato il cantiere di Monte Pino

“Il cantiere di Monte Pino sta rischiando l’ennesimo stop”, il consigliere regionale Roberto Li Gioi è preoccupato per le novità negative. “Le più recenti notizie in merito parlano di uno scontro tra l’Anas, titolare dei lavori, e l’Italiana Costruzioni che li sta eseguendo in quanto aggiudicataria della gara d’appalto”. L’esponente M5s ricostruisce questo ultimo pasticcio. “L’Anas lamenterebbe il mancato rispetto del cronoprogramma e un grave rallentamento dei lavori che rischia di pregiudicare ancora una volta il completamento dell’opera che da più di dieci anni attende di vedere la luce”.

“Di fronte a questa situazione preoccupante mi chiedo quali siano le ragioni di questo rallentamento dei lavori, inspiegabile dal momento che l’Italiana Costruzioni è un’impresa con oltre cinquant’anni di esperienza, che si mostra solida finanziariamente e che sta gestendo altri importanti cantieri nella nostra isola. Che interesse avrebbe la società esecutrice a ridurre al minimo l’attività nel cantiere di Monte Pino?”

“Vogliamo vederci chiaro e capire perché in dirittura d’arrivo si sta optando per un ulteriore prolungamento degli interventi – commenta Li Gioi -. Inevitabile dal momento in cui sarebbe necessario bandire una nuova gara d’appalto. D’altra parte dal fronte Provincia, non giungono notizie circa l’avvio dell’attività di progettazione dei lavori di sua competenza. La situazione, purtroppo, appare sempre più intricata e allarmante. I cittadini hanno diritto ad essere informati con trasparenza”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui