Oggi si potrà presentare anche chi ha saltato il turno nei giorni precedenti.

A La Maddalena continua a pieno ritmo l’attività dei due hub dell’ex arsenale e delle scuole della Marina Militare italiana con una media di 1700 vaccini al giorno.

Molti cittadini non si sono potuti presentare per motivi di lavoro, studio o particolari imprevisti. Ma da questa mattina il personale sanitario, civile e Militare, ha già dato la disponibilità per vaccinare anche le persone che hanno saltato il loro appuntamento. Ci si potrà presentare direttamente all’hub dell’ex arsenale considerato che questo ha una capienza superiore con un potenziale di 200 inoculazioni all’ora.

Da ieri sono iniziate, tramite i medici di base, anche le vaccinazioni domiciliari per gli allettati ed i pazienti con particolari problemi di deambulazione.

