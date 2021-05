I controlli della polizia nell’ultimo fine settimana di zona arancione.

Nel fine settimana è proseguita l’intensificazione dei controlli da parte della polizia con la finalità di prevenire e contrastare i comportamenti non conformi con la vigente normativa anti Covid e il potenziale pericolo derivante da assembramenti vietati e, in generale, per prevenire e reprimere i reati.

Ieri, durante le verifiche in un bar di Budoni la polizia ha constatato la presenza all’interno di diverse persone intente a consumare bevande, in violazione delle disposizioni normative. Il locale è stato quindi chiuso per 5 giorni.

I controlli si sono concentrati anche sulle strade, sulle piazze e nei principali luoghi di aggregazione dei più giovani e sono stati indirizzati alla prevenzione di eventuali assembramenti non consentiti.

L’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane e vedrà impegnati equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti per la zona gialla.

