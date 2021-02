Allarme contagi, La Maddalena diventa zona rossa

La Maddalena pronta a passare in zona rossa.

La Maddalena verso la zona zona rossa. Il sindaco Fabio Lai ha comunicato che sta predisponendo gli atti per istituire sul comune la zona rossa.

“La notizia che non avrei voluto dare è arrivata, provvedimento difficile ma doveroso – commenta il sindaco Fabio Lai – . A seguito della richiesta prevenuta dall’ ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – mi trovo ad anticiparvi che sto predisponendo gli atti per istituire sul nostro comune la zona rossa. Chiedo a tutti voi di mantenere la calma, non creiamo allarmismi. Appena l’atto sarà completato, sarà mia premura darvi tutte le direttive da seguire”.

(Visited 940 times, 1.019 visits today)