L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a La Maddalena.

Sono 25 le persone positive al coronavirus a La Maddalena secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal Comune. Tre delle quali sono ricoverate.

Sono invece 41 persone in quarantena sono correttamente tracciate, in quarantena preventiva con tampone rapido negativo, ma resteranno sotto controllo poiché si tratta di bambini che non hanno né obbligo di mascherina né possono sottoporsi a vaccino.

“Ho atteso gli ultimi aggiornamenti ufficiali prima di comunicarli a voi. Mi confronto continuamente con l’Igiene Pubblica e L’Unità Usca – ha spiegato il sindaco Fabio Lai – . La situazione è sempre ampiamente sotto la media rispetto ad altre località. Dei nuovi positivi molti sono turisti già opportunamente seguiti dall’Usca, ai quali vengono garantiti i servizi essenziali tramite i numeri utili messi a disposizione anche questo inverno per i maddalenini, per la consegna dei beni di prima necessità e/o altri tipi di esigenze. Ai 3 ricoverati ovviamente come sempre, auguriamo una pronta guarigione.

(Visited 32 times, 32 visits today)