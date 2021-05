Un solo positivo a La Maddalena, l’isola si prepara per la vaccinazione

La situazione contagi e vaccini a La Maddalena.

La Maddalena è quasi Covid free. Secondo gli ultimi dati diffusi dal sindaco Fabio Lai sull’isola risulta solo una persona positiva, che però e ricoverata. Per la terza settimana non sono stati registrati nuovi casi.

Buone notizie anche per sul fronte vaccinazioni: da oggi è aperta la vaccinazione a tutta la popolazione sopra i 18 anni (18 inclusi). Pertanto coloro che vogliono sottoporsi all’inoculazione del vaccino possono presentarsi per prendere appuntamento presso il presidio ospedaliero dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14.

Attualmente La Maddalena conta più di 4mila persone vaccinate. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione di massa prevista per il 14, 15 e 16 maggio 2021 il sindaco la prossima avrà un incontro con l’assessorato e Ats per coordinare le modalità.

