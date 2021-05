I lavori delle strade di Arzachena.

Ad Arzachena sono cominciati i lavori per la riqualificazione delle strade provinciali. Si tratta del primo dei tre cantieri previsti per il rifacimento delle strade che ricadono nel Comune e che si trovano attualmente in stato di usura.

Il cantiere coinvolto è quello di Pantogia – Liscia di Vacca, i cui lavori prevedono il rifacimento dell’asfalto. Così le strade provinciali si preparano alla stagione estiva in arrivo. A giugno, infatti, seguirà la messa a nuovo del manto stradale anche nel tratto Abbiadori (Farina) e il bivio Liscia Ruia.

La calendarizzazione dei lavori riprenderà poi a settembre, con la riqualificazione del tratto sulla sopraelevata di Poltu Quatu. Per questi interventi, il Comune ha ottenuto dei fondi da parte della Provincia, di circa 1 milione di euro, grazie alle interlocuzioni e agli incontri tenuti negli ultimi mesi con tecnici e rappresentanti dell’Ente.

