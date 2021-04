L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a La Maddalena.

Buone notizie a La Maddalena sul fronte coronavirus. Dopo il picco delle scorse settimane il numero delle persone positive continua a calare.

Secondo l’ultimo aggiornamento di oggi diffuso dal sindaco Fabio Lai i positivi scendono a 6, con due persone ricoverate. In questa settimana i guariti sono stati 7, mentre i nuovi casi solo 2.

“Continua a scendere il numero totale dei casi di positività. Questo dato ci fa ben sperare per la nostra imminente stagione estiva – ha commentato il primo cittadino – . L’amministrazione rinnova, come consuetudine, gli auguri di pronta guarigione ai due ricoverati. Per quanto riguarda i vaccini, vi comunico che fino ad ora abbiamo vaccinato poco più di 3000 persone”.

