Il viadotto Rfi a Olbia sostituirà l’attraversamento tra via Lupacciolu e via Portogallo.

Il superamento del passaggio a livello tra via Lupacciolu e via Portogallo a Olbia entra nella fase operativa. Rete ferroviaria italiana – Rfi – ha avviato le prime attività per la realizzazione del viadotto, un’infrastruttura destinata a modificare in modo strutturale la viabilità in una zona attraversata quotidianamente dalla linea ferroviaria.

L’area di intervento è stata recintata e il cantiere ha iniziato a muovere i primi passi. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo cavalcaferrovia che eliminerà l’attuale passaggio a livello, punto critico per la circolazione urbana e ferroviaria. L’infrastruttura consentirà di separare definitivamente il traffico stradale da quello ferroviario.

Le caratteristiche dell’opera.

Il viadotto collegherà direttamente via Lupacciolu con via Portogallo, offrendo un nuovo asse di scorrimento sopra la linea ferroviaria. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e a ridurre i disagi legati alle frequenti chiusure del passaggio a livello, causate dal transito dei convogli. L’area interesserà anche le opere di sistemazione connesse alla nuova infrastruttura viaria. Il cavalcavia di Via dei Lidi, invece, verrà eliminato. Al suo posto una rotonda, con una nuova strada di collegamento tra Tilibbas e il Delta Hotel, con un sottopassaggio a 4 corsie in corrispondenza dei binari.

Un intervento atteso.

Gli interventi infrastrutturali di Rfi mirati all’eliminazione dei passaggi a livello, permetteranno un miglioramento della viabilità e della sicurezza sulle strade di Olbia e dimostrano l’interesse di Rfi per la cittadina gallurese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui