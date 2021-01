La realizzazione della pista ciclabile a La Maddalena.

Ci sarà una pista ciclabile a La Maddalena. L’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Lai ha firmato un protocollo d’intesa con l’ente Parco che verserà nelle casse comunali due milioni e mezzo di euro per la realizzazione della prima pista ciclabile del territorio.

Un accordo che segue quello di meno di un mese fa siglato con la Regione per entrare in possesso di viale Mirabello, dove verrà eseguito l’intervento di realizzazione della pista. “Adesso daremo una nuova impronta sul progetto senza buttare via ciò che era stato fatto di buono – ha detto Lai –. Non è più tempo della Maddalena delle promesse e delle buone intenzioni, servono i fatti. Siamo a lavoro per questo, siamo a lavoro per ripartire”.

