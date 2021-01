La situazione dei commercianti di via Redipuglia a Olbia.

Via Redipuglia è di nuovo chiusa al traffico e sta creando non pochi problemi alle attività sul lungomare. Da alcuni giorni sono in corso, infatti, i lavori sul lungomare di Olbia. “Siamo disperati – ha detto Giovanna Amadori, commerciante di Fourgy, negozio di abbigliamento per bimbi -. Ci aspettavamo questi lavori, ma non il transennamento di tutta la via, con difficoltà per noi attività e residenti”.

Le attività commerciali in zona sono impossibilitate ad accogliere i clienti e persino i corrieri non riescono a scaricare la merce. L’ambulatorio veterinario ha dovuto rinunciare anche ad un intervento. I negozianti si sono, comunque, rimboccati le maniche e hanno trovato una soluzione.

“Ci siamo organizzati per avere le autorizzazioni per aprire un passaggio pedonale da via Roma – ha detto la commerciante -. Si accede da una porta nello stabile dell’ambulatorio veterinario. Peccato che la segnaletica dobbiamo farla a spese nostre”. Le transenne hanno ingabbiato tutte le attività, ma almeno questa potrà essere una soluzione temporanea.

