La polemica dopo la pubblicazione della foto sul profilo Instagram.

È durata meno di un giorno la foto-scandalo sul profilo Insatgram del campione di volley Andrea Lucchetta. Nell’immagine erano immortalati alcuni esemplari di stella marina e Pinna nobilis portati via dal fondale marino e adagiati su uno scoglio. L’ex pallavolista, che è vacanziere storico sull’isola di La Maddalena, è stato immediatamente bersagliato da critiche e invettive per il suo scarso rispetto della natura. Le stelle di mare, infatti, sono esseri particolarmente vulnerabili e se tolte dal loro habitat per un tempo prolungato vanno incontro a morte sicura. Peggio ancora il caso delle Pinne nobilis che sono specie protetta a livello europeo da speciali normative.

Non una bella figura per Lucchetta, che ha inizialmente provato a difendersi sostenendo di aver semplicemente “spostato” i due piccoli animali da un posto all’altro. Una difesa inefficace, che si è chiusa con la cancellazione delle foto incriminate dal suo profilo. La coda di polemiche tuttavia non si è arrestata ed è proseguita sui social dove comitati, associazioni, gruppi e cittadini hanno gridato allo scandalo per quanto avvenuto all’interno di un’area protetta come quella dell’arcipelago di La Maddalena e la relativa mancanza di controlli.

(Visited 701 times, 701 visits today)