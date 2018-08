L’incidente questa mattina sulla strada per Porto Cervo.

Si chiamano Samuel La Port e Yonnel Ponton. Avevano 31 anni e sono entrambi residenti a Échirolles, un piccolo centro nel sud-est della Francia. Sono loro le vittime dell’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, sulla strada per Porto Cervo, all’altezza di Portisco. Un’auto di grossa cilindrata li ha centrati. Erano in mezzo strada che discutevano. Il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto, in quella strada, stretta tra due curve. Il primo giovane è morto sul colpo. Il secondo dopo alcune ore, mentre i medici dell’ospedale di Olbia facevano di tutto per salvarlo.

I due ragazzi tornavano da una serata nei locali della movida, insieme ad altri sette amici. Erano a bordo di un taxi mini van, che avevano noleggiato proprio per concedersi una serata di allegria. Sulla strada del ritorno, ad un certo punto la comitiva chiede all’autista del taxi di accostare a bordo strada. Un loro amico sta male, deve vomitare. Si fermano. Il giovane scende. Dopo un po’ scende l’altro amico. Ne nasce una discussione. Finiscono in mezzo strada, forse senza nemmeno rendersene conto. Proprio quando passa l’auto guidata da un turista di Como, che stava andando a fare un’escursione di trekking nella zona. Quando li ha visti in mezzo alla carreggiata non è nemmeno riuscito a frenare.

I corpi sono stati sbalzati a terra. L’impatto con l’auto e l’asfalto è stato fatale. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Arzachena, mentre per seguire i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Olbia. Sotto shock gli amici dei due ragazzi e l’autista del taxi, che hanno visto dai finestrini del mezzo la terribile scena dell’investimento. Al momento il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto, in attesa di concludere tutte le risultanze dell’incidente. L’uomo alla guida del veicolo è risultato, comunque, negativo all’acoltest.

