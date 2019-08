L’Holi Dace Festival Color di La Maddalena.

Grande successo per l’Holi Dance Festival Color Experience a La Maddalena nella vigilia del Ferragosto. L’evento organizzato da “Unconventional Events” con il Comune e la “C’est la vie Agency” ha riscosso grande successo con le polveri arcobaleno sparate dai cannoni sul palco e sparse dai festanti che hanno colorato indumenti, corpi e l’intera piazza Umberto I gremita di pubblico all’insegna dello spirito di uguaglianza e amore che caratterizza questo genere di manifestazioni.

Dopo quasi sette ore di musica iniziate sin dal pomeriggio, alla mezzanotte è partito il conto alla rovescia per l’arrivo dei quattro grandi nomi del Dee Jay Time: Molella, Prezioso, Fargetta e Albertino. I quattro veterani della musica dance anni Novanta hanno animato piazza Umberto I ancora per diverse ore, con lo spettacolo che porta il loro programma su Radio DeeJay in un tour che tocca tutte le località più famose dell’estate italiana: da Brescia a Gallipoli, fino alla prossima data sarda al Red Valley Festival di Arbatax.

Appassionati e curiosi sono sbarcati per tutta la notte sull’isola dell’arcipelago in un continuo via vai tra i due porti. Il forte maestrale ha sollevato la polvere fino ai margini della piazza dove purtroppo molti locali si sono ritrovati con i preparati per i cocktail inutilizzabili. Oltre la piazza occupata dall’evento, l’intero centro si è riempito di turisti con negozi e locali aperti fino a tardi con una via Garibaldi in cui si faticava a farsi strada.

