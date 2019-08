Le rilevazioni in Gallura di Federalberghi.

Una stagione dal trend negativo? Mentre le polemiche sul rincaro dei biglietti aerei continuano ad essere calde, si registra solo un calo lieve della stagione turistica rispetto all’anno scorso.

E’ ottimista, infatti, il parere di Federalberghi in risposta alle polemiche alimentate da Briatore sul calo del turismo in Sardegna. “Non si possono ancora fare previsioni, c’è stato un calo rispetto all’anno precedente ma non così brusco – ha detto il presidente regionale Paolo Manca -. Attendiamo alla fine del mese per avere dei dati certi”.

Fino ad ora i dati della presenza turistica a luglio e agosto sono parificati, con un lieve calo di fatturato per le strutture alberghiere. Quindi, nessuna tragedia. A differenza di quanto prospettato a giugno. Il manager Flavio Briatore nei giorni scorsi aveva attribuito il mancato boom della stagione turistica in Sardegna al caro biglietti.

“Olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino… 1.580 € solo andata… vi sembra normale”, si chiede l’ex manager di Formula 1. Che prosegue: “55 minuti di volo con la stessa cifra vai a New York”, aveva scritto. Con coda polemica finale: “E poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota”.

