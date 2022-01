L’inaugurazione dei campi da padel a La Maddalena.

Lo sport di La Maddalena si arricchisce di un nuovo sevizio. Oggi il sindaco Fabio Lai e il presidente del Tennis Club Novelli, Mario Pirina, hanno tagliato il nastro dei primi due campi da padel della città.

“Quando mi hanno prospettato questa idea non conoscevo questo sport e mi sono fatto trasportare dal loro entusiasmo – ha commentato il sindaco – . Penso che il compito di un amministratore sia anche questo, non solo seguire i propri obiettivi, ma farsi guidare anche chi ha una visione. Questo taglio del nastro per noi vuol dire tante cose, inaugurare una nuova struttura, ma soprattutto l’inizio di una nuova era“.