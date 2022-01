La situazione coronavirus a Luogosanto.

Il sindaco di Luogosanto, Agostino Piredda, è risultato nuovamente positivo al coronavirus a seguito di un tampone eseguito questa mattina. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino.

Per quanto riguarda Luogosanto i positivi sono circa 20 con una sezione della scuola dell’infanzia e due classi della Primaria in Didattica Digitale Integrata. “Praticamente questi sono i numeri che si ripetono in forma altalenante nell’ultimo periodo, considerato che l’ondata pandemica è nel pieno della sua evoluzione possiamo aspettarci anche un aumento sostanziale dei contagi – ha spiegato il sindaco. Mi raccomando massimo rispetto delle regole, massima collaborazione ed armiamoci di tanta pazienza”.

“Si rendono necessarie delle misure restrittive integrative pertanto lunedì predisporremo un’ordinanza limitando gli ingressi alle sole ore del mattino al cimitero e durante i funerali l’accesso è consentito ad un numero massimo di 15 persone. Non escludiamo azioni anche sulle scuole , in serata decideremo se adottare delle misure restrittive temporanee, vi terremo aggiornati”, ha concluso il sindaco.