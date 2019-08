La dichiarazione d’amore di una giovane modella.

Sta facendo discutere la scritta d’amore comparsa oggi sui social. “I love Miguel”, si legge in un video-storia su Instagram di una modella russa. La giovane, in vacanza in Sardegna, precisamente a La Maddalena, si mostra sorridente accanto a una roccia che ha imbrattato con un messaggio d’amore destinato a suo “Miguel”.

Shiskina Liubov, dopo aver ricevuto centinaia di critiche per questo gesto chiede scusa e comunica di aver “pasticciato” la roccia con un pezzo di carbone. Infatti, la giovane modella ha pubblicato, subito dopo, un nuovo video con la roccia ben pulita e un messaggio per tutti: “Per tutti i followers preoccupati per la scritta: carbone vegetale e ho pulito dopo 5 minuti, non preoccupatevi”.

Detto questo la ragazza ha scritto il suo amore per un tale Miguel nel posto sbagliato, una delle rocce dell’isola di Mortorio, a La Maddalena. Sicuramente voleva far parlare di sè, ma ha sbagliato luogo e modo, le rocce e il nostro mare non si toccano.

Naturalmente gli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci hanno aperto un’indagine per questo spiacevole episodio che si è verificato all’interno dell’area tutelata del Parco dell’arcipelago della Maddalena, nel nord est della Sardegna.

