Inizierà mercoledì 30 agosto, con il primo giorno di novena, la 795ª edizione della Festa Manna di Gaddura a Luogosanto. Che, come ogni anno, si svolgerà nel santuario mariano e si protrarrà fino al 15 settembre. Fino al 6 settembre, la preparazione alle celebrazioni solenni prevede i riti religiosi della novena. Con la recita del Santo Rosario in basilica alle ore 18.00, la Santa Messa alle 18.30 e, a seguire, il “Caracólu di li bandéri”, il tradizionale corteo delle bandiere religiose per i rioni e le campagne di Luogosanto, a cura del comitato organizzatore della classe “Fidali 1979”.

Il programma completo

Il programma si arricchisce domenica 3 settembre con il piccolo pellegrinaggio al Giardino della Madonna dei Bambini e la benedizione dei bambini alle ore 11:30, cui seguirà un rinfresco offerto dai Fidali. Alle ore 18:30, nel vicino parco archeologico del Palazzu di Baldu, si terrà invece un concerto gratuito del circuito del festival “Isole che parlano”, che aprirà la manifestazione giunta quest’anno alla sua XXVII edizione. A esibirsi nella splendida cornice del palazzo medievale di Baldu sarà “Matteo Leone Quintet“, che ci presenterà il progetto “Raixe“, un lavoro in cui il cantautore tabarchino si allontana dall’inglese del blues per adottare la sua lingua natale, simbolo di contaminazione tra popoli e culture.

Il 7 settembre -nono e ultimo giorno di novena- si entrerà nel vivo della festa con i riti religiosi della vigilia, “Lu Esparu”: dopo la processione penitenziale e il Rito del Fuoco, che inizieranno alle ore

19:30, dalle ore 21:00 si terranno gli spettacoli di musica sarda in Piazza Incoronazione, che quest’anno prevedono, oltre ai tradizionali “canti a ghitterra”, anche il concerto dei Bertas.

Nostra Signora di Locusantu

Ma il giorno più atteso è l’8 settembre, con le celebrazioni di Nostra Signora di Locusantu, santa patrona della Gallura, nella ricorrenza della Natività della Vergine, a cui è dedicata la processione solenne del mattino, accompagnata dalla sfilata dei gruppi folk della Gallura, dalla banda musicale e dalle autorità, che inizierà alle ore 10:00 e terminerà con la Santa Messa presieduta dal vescovo Mons. Sebastiano Sanguinetti. All’imbrunire, spazio ai balli tradizionali in piazza con l’esibizione del Gruppo Folk Civitas Mariana di Luogosanto delle ore 19:30 e ai concerti serali in Piazza Incoronazione, in cui si esibiranno Vasco Modenapark Tribute Band, Luna Melis e Dj Fargetta.

Il giorno seguente è dedicato alle celebrazioni per San Giuseppe, con la processione del mattino a cui seguono in serata il concerto-tributo a Jovanotty “Jovaband Party” e alle ore 23:00 l’attesa esibizione di Raf, che porterà a Luogosanto il tour dell’estate 2023 “La mia casa”, entrambi in Piazza Incoronazione. La grande festa di tutti i galluresi si concluderà dopo i canonici otto giorni, il 15 settembre, con il passaggio del vessillo mariano al comitato entrante e con il concerto finale di Sogno delle ore 22:00.

Il sindaco Pirredda

“La Festa Manna è sempre per noi un momento importante – commenta il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda -. Che giunge a conclusione di un anno di impegno e dedizione da parte del comitato organizzatore. Auguro al presidente Giuseppe Paggiolu e a tutti i “fidali” della leva 1979 di raccogliere i frutti e le gratificazioni di questo duro anno di lavoro. Come ogni anno, l’amministrazione comunale ha collaborato a stretto contatto con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della Festa Manna, il più partecipato e il più sentito dei nostri riti comunitari”.

“Dal comitato alla Pro Loco, dalla parrocchia alle tante associazioni, ognuno di questi soggetti ha lavorato alacremente per offrire alla cittadinanza, alla Gallura e ai turisti e ai pellegrini che ogni anno giungono a Luogosanto per l’occasione, un’esperienza di grande spessore artistico, culturale e spirituale. Senza questa sinergia non sarebbe stato possibile realizzare né i numerosi e partecipati eventi del ricco calendario estivo de “Lu Statiali in Locusantu”, né la Festa Manna, che come sempre corona e chiude in bellezza la stagione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui