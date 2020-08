L’incendio vicino al cimitero di La Maddalena.

Un incendio è divampato, questa mattina, verso le 11,30, nella zona del cimitero di La Maddalena. Per cause ancora in corso d’accertamento, le fiamme hanno bruciato un’area verde.

Solo il tempestivo intervento della compagnia baracellare ha permesso che il rogo non si propagasse ulteriormente. L’incendio è stato spento e si è proceduto con le operazioni di bonifica.

