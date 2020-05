La delibera della Giunta.

Tramite la delibera di Giunta approvata ieri sera, la Regione Sardegna anticipa lo stanziamento degli incentivi per l’abbattimento dei costi di trasporto interno per i passeggeri non residenti nelle tratte da e per le isole minori di Carloforte e La Maddalena.

“Ringrazio l’assessore ai Trasporti, Giorgio Todde, per aver promosso tale azione in anticipo rispetto alle precedenti annualità dando mostra di guardare al corretto sviluppo economico sociale delle isole minori, che in questo momento di grave crisi diffusa rischiano di risentire ancor di più della loro condizione di svantaggio geografico”, commenta il capogruppo Lega, Dario Giagoni

“Abbiamo rilevato con gran soddisfazione una più che positiva risposta ad opera dell’amministrazione carlofortina che ha ben recepito e usufruito dei contributi ricevuti anche in virtù di un’importante promozione turistica.” prosegue il leghista Michele Ennas “I 500mila euro verranno suddivisi in parti uguali ai due Comuni e saranno un’immediata risposta alle particolari esigenze di queste meravigliose isole.”

“Auspichiamo che il Comune di La Maddalena possa dar mostra di adottare il medesimo criterio favorendo la corretta informazione degli incentivi previsti e un sistema snello e facilmente adottabile al pari di Carloforte – prosegue Giagoni – il non utilizzo, o comunque l’utilizzo di una parte veramente minima, delle risorse potrebbe infatti compromettere finanziamenti di pari entità per il futuro.”

(Visited 127 times, 127 visits today)