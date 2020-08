Stanziati 80mila euro.

Un contributo per le imprese che hanno assunto dal primo giugno 2020 e che mantengono il livello occupazionale per almeno 4 mesi. Questo è quanto ha previsto l’amministrazione comunale di La Maddalena con il bando Occupando. Un’iniziativa nata per sostenere le attività produttive locali in una stagione turistica caratterizzata dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus.

In totale sono stati stanziati 80 mila euro che verranno suddivisi tra le imprese richiedenti in base alla tipologia contrattuale applicata. Nello specifico, verrà erogato un contributo pari a 150 euro per le assunzioni effettuate con contratto part time e di 300 euro per quelle full time. Ogni attività potrà beneficiare di un massimo di due contributi per un totale di due assunzioni. Sarà possibile inoltrare le domande a partire dalle ore 10 del prossimo 31 agosto.

