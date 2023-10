La consigliera regionale Carla Cuccu sulla sanità a La Maddalena e Carloforte

La consigliera regionale del gruppo Idea Sardegna, segretaria della Commissione Sanità, Carla Cuccu, ha parlato della situazione sanitaria nelle isole di Carloforte e La Maddalena, che “vivono in una situazione critica incapace di garantire standard adeguati per la popolazione”.

La consigliera regionale ha evidenziato che “nel caso di emergenze e urgenze mediche, i residenti di Carloforte e La Maddalena si trovano nella scomoda situazione di dover fare affidamento sull’ospedale Sirai di Carbonia o Olbia, rispettivamente. Questo richiede sempre il trasporto via mare attraverso il

traghetto o l’uso dell’elisoccorso, causando considerevoli ritardi e ostacoli nei tempi di risposta”.

“In Sardegna durante i mesi estivi viene istituita una postazione infermieristica (INDIA) – prosegue Cuccu – operante 24 ore su 24, in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato convenzionate con AREUS e la Regione Sardegna. Questa iniziativa ha dimostrato ottimi risultati nell’affrontare situazioni di emergenza nelle località più remote dell’isola.”

La consigliera regionale ha avviato un dialogo con il presidente della Giunta regionale e l’assessore della Sanità per valutare la possibilità di istituire una postazione infermieristica (INDIA) H24 permanente per i comuni di Carloforte e La Maddalena, attiva tutto l’anno e non solo durante la stagione estiva.

La domanda fondamentale è se la Regione Sardegna intende rivedere il sistema sanitario di queste due isole alla luce delle statistiche degli interventi effettuati dal 2022 a oggi, e se siano in corso ulteriori strategie per migliorare e rafforzare l’assistenza sanitaria locale – conclude -. Rimango impegnata nel monitorare da vicino questa situazione e lavorerò instancabilmente per garantire una risposta adeguata alle esigenze mediche dei cittadini di Carloforte e La Maddalena.”

