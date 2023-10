Dopo il Premio Vittorio Inzaina a Telti, partono le selezioni per Casa Sanremo dalla Gallura.

Dopo il grande successo del “Premio Vittorio Inzaina”, svoltosi lo scorso settembre a Telti durante il quale sono stati già selezionati numerosi cantanti, riprendono le audizioni gratuite per poter accedere a Casa Sanremo rivolte ai cantanti sardi e dalla Gallura.

Per tutto il mese di novembre e parte del mese di dicembre, il maestro Giovanni Budroni, incontrerà nuovi talenti made in Sardegna: cantanti, cantautori, duo e band, che nella settimana del Festival di Sanremo, tra martedì 6 e sabato 10 febbraio 2024, si esibiranno a “Casa Sanremo” al teatro Palafiori, a pochi passi dal Teatro Ariston.

Alle selezioni, cosi come a Casa Sanremo, si potrà partecipare con brani sia editi (Cover), sia inediti, in lingua italiana o straniera, suonando dal vivo o utilizzando una base musicale di buona qualità, senza nessun limite di età anagrafica a partire dai 13 anni.

Solo una volta passate le selezioni con il Maestro Giovanni Budroni, gli artisti saranno ammessi alla finale nazionale di Casa Sanremo, durante la quale si esibiranno con un unico brano.

I prescelti saranno successivamente intervistati, per la promozione del brano, dalle radio nazionali partner di “Casa Sanremo Live Box”. L’intervista sarà pubblicata sui canali social ufficiali e sulla Landing Page di “Casa Sanremo Live Box 2024.

Subito dopo tutti i video creati dalle esibizioni live saranno pubblicati su circa 50 Digital Store musicali mondiali, tra cui: Spotify, Google Play, Apple Music, TikTok, Instagram, Facebook e tanti altri ancora.

La TV ufficiale di “Casa Sanremo” proporrà una diretta televisiva in streaming per tutti gli artisti (naturalmente se il video rispetta gli standard qualitativi).

L’organizzazione offre la possibilità agli artisti partecipanti di accedere gratuitamente a una Masterclass di alta formazione artistica e professionale, con relatori numerosi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

Infine saranno consegnati gli attestati di partecipazione alle Masterclass per gli usi consentiti dalla legge.

Uno dei docenti relatori dalle Masterclass, sarà con molta probabilità il Maestro Ciro Barbato direttore artistico di Casa Sanremo. Barbato è pianista, direttore d’orchestra e compositore, una lunga carriera interamente vissuta tra musica, concerti, produzioni discografiche e docenza di alta formazione artistica. Ciro Barbato ha diretto e arrangiato per artisti del calibro di: Dionne Warwick, Mario Biondi, Al Jarreau, Lara Fabian, Noa, Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio e altri grandi nomi, oltre ad aver diretto orchestre in molti spettacoli televisivi, in Italia e all’estero.

Il maestro Budroni, già selezionatore da oltre quindici anni per “Una voce per Sanremo, Area Sanremo Tour, Castrocaro festival, sarà selezionatore e Partner ufficiale di Casa Sanremo per tutta la regione Sardegna. Sarà anche, per tutto il tempo della preparazione, Vocal Coach e garante della preparazione degli artisti.

