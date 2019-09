L’incarico di direttore a Emanuela Rio.

L’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena ha nominato il suo nuovo direttore pro-tempore, incarico che da qui, e per i prossimi tre mesi, verrà ricoperto dalla persona di Emanuela Rio, collaboratrice amministrativa ed ex responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico dell’ente che già lo scorso luglio ricoprì lo stesso ruolo in occasione delle ferie dell’uscente direttore Augusto Navona.

L’atto urgente firmato dal presidente Fabrizio Fonnesu, arriva in contemporanea con la scadenza di contratto di Navona, già alla guida tecnica dell’Area Marina Protetta di Tavolara, ed in attesa di una risoluzione permanente che deliberi il nuovo bando per la nomina del direttore, in quanto quello precedente era stato bocciato dal Ministero dell’Ambiente perché ritenuto illegittimo sotto alcuni profili.

La scelta dell’ente è ricaduta sulla Rio in quanto, sia il presidente che il consiglio direttivo, hanno optato per la nomina di un direttore facente funzioni da pescare direttamente tra i dipendenti stessi del Parco. Al momento, i poteri conferiti alla neo direttrice Rio sono limitati. Potrà curare l’ordinaria amministrazione, redigere il bilancio di previsione e il piano delle performance, nonché attivare la procedere per la riorganizzazione dell’organigramma degli uffici dell’ente. Non potrà, invece, rilasciare alcun tipo di nulla osta, ne compiere atti di mobilità interna ed esterna.

