Pittulongu, è già caos: il rientro dal mare paralizza la frazione

La fermata di Pittulongu.

Automobilisti sull’orlo di una crisi di nervi a causa dei passeggeri che attendono il tram per tornare a Olbia da Pittulongu. Non è ancora cominciata l’estate, ma le spiagge della città sono già piene di turisti e olbiesi, favoriti anche dal caldo che è esploso all’improvviso in tutta Italia. La Playa è la spiaggia più gettonata grazie alla sabbia chiara e l’acqua cristallina, ma anche per l’ottima posizione che gode in città, compresa la raggiungibilità con i mezzi.

La calca vicino alle spiagge.

È proprio questo al centro delle polemiche dei residenti: è la calca che chi usa il trasporto pubblico crea sul viale della frazione. Gli automobilisti che abitano e lavorano nella frazione di Pittulongu si lamentano del caos creato dall’imbarco dei bagnanti della Playa sul bus per riportarle nel centro di Olbia. Una situazione che sta creando tantissime code e, sopratutto, per chi lavora è indigesta. La via trafficatissima in estate è viale Pittulongu, dove sono presenti le fermate degli autobus cittadini. Sono soprattutto le ore di punta a riempirsi di un via e vai di passeggeri che tornano dalle spiagge.

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