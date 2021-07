Totti a La Maddalena.

Relax a La Maddalena per Francesco Totti. L’ex calciatore, che si trova in Gallura per la sfida di padel tra vip, la “Lexus Padel Vip Cup”, si sta godendo un giro in barca nelle isole dell’arcipelago con la sua famiglia.

Il Capitano ora si trova nell’isola di Mortorio a bordo di una barca, dove ha postato alcune storie in compagnia di suo figlio Cristian, 15 anni, che sta seguendo le orme del padre giocando, nel settore giovanile della Roma.

Francesco Totti sarà presente tra i vip nella competizione di padel che si terrà, tra il 9 e il 10 luglio, tra vip a Poltu Quatu, per celebrare l’entrata dello sport nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023 e dare sostegno alla Onlus WeWorld, che si occupa di tutela dei diritti umani.

